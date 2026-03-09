11:07
Фото дня. Дети играют в футбол на фоне строящегося стадиона «Бишкек Арена»

В соцсетях активно обсуждают фотографию, на которой дети играют в футбол на самодельном поле на фоне строящегося стадиона «Бишкек Арена», рассчитанного на 55 тысяч зрителей.

Фото из социальных сетей
Снимок опубликовал пользователь Duishon Akimzhanov. На фото видно, как несколько мальчишек гоняют мяч на импровизированной площадке, пока за их спинами продолжается строительство одного из крупнейших спортивных объектов страны.

Кадр вызвал теплый отклик у пользователей социальных сетей. Многие отметили символичность момента: пока возводится большой стадион международного уровня, дети уже играют в футбол рядом с будущей ареной.

Пользователи пишут, что этот снимок напоминает о том, с чего начинается большой спорт — с дворового футбола и детской мечты.
