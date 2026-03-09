Фото дня. Дети играют в футбол на фоне строящегося стадиона «Бишкек Арена»

В соцсетях активно обсуждают фотографию, на которой дети играют в футбол на самодельном поле на фоне строящегося стадиона «Бишкек Арена», рассчитанного на 55 тысяч зрителей.
Кадр вызвал теплый отклик у пользователей социальных сетей. Многие отметили символичность момента: пока возводится большой стадион международного уровня, дети уже играют в футбол рядом с будущей ареной.
Пользователи пишут, что этот снимок напоминает о том, с чего начинается большой спорт — с дворового футбола и детской мечты.