Общество

Бишкекчане требуют проверки: на здании КГИФК монтируют вентфасад

Жители Бишкека обратили внимание на ремонт фасада здания  Кыргызского государственного института физической культуры, который относится к памятникам архитектуры республиканского значения.

Как отмечают горожане, подобные работы могут повлечь утрату исторического фасада, что вызывает вопросы о законности происходящего.

По информации бишкекчан, соответствующее заявление направлено в Министерство культуры с запросом — согласованы ли работы и получено ли официальное разрешение ведомства. Согласно законодательству, любые изменения, утепление и монтажные работы на объектах, имеющих статус памятника архитектуры, требуют обязательного согласования с экспертами и профильным министерством.

Отмечается, что сохранение внешнего облика здания является прямой нормой закона, и любые вмешательства должны учитывать требования по охране культурного наследия.

Горожане также подчеркивают, что в 1992 году выпускником этого института был нынешний президент Кыргызской Республики. В этой связи жители выражают надежду, что глава государства обратит внимание на ситуацию и поручит провести проверку, чтобы гарантировать сохранность объекта исторического значения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363721/
просмотров: 534
