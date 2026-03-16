В Таласе строят стадион международного уровня на 5 тысяч мест

Руководство Кыргызского футбольного союза ознакомилось с ходом строительства нового стадиона на 5 тысяч мест в Таласе. С рабочим визитом объект посетили вице-президент КФС Дастанбек Конокбаев, генеральный секретарь Медербек Сыдыков и советник президента Аман Каскеримов.









Также в рамках визита руководство союза посетило футбольное поле на территории школы № 6 в Таласе и ознакомилось с его состоянием.

Напомним, капсула под строительство стадиона заложена 9 апреля 2025 года. После завершения работ в Таласской области появится возможность проводить футбольные матчи международного уровня. Новый стадион станет домашней ареной футбольного клуба «Азия», представляющего Талас, и будет способствовать развитию футбола, привлечению молодежи к спорту и улучшению спортивной инфраструктуры региона.