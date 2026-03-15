На стадионе «Бишкек Арена» откроют трехэтажный торговый центр

В Бишкеке продолжается активное строительство стадиона «Бишкек Арена». Об этом сообщил управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев.

По его словам, строительные работы на объекте ведутся в полном объеме, а проект уже приближается к завершающему этапу.

Каныбек Туманбаев также отметил, что внутри стадиона разместится современный торговый центр Bishkek Arena Mall. Он будет состоять из трех этажей и будет оборудован всем необходимым для предпринимателей и посетителей.

По предварительным планам, с 1 апреля 2026 года начнется продажа торговых площадей в новом торговом центре. Предпринимателей, заинтересованных в открытии магазинов, призывают заранее подготовиться. Контактные номера и дополнительная информация будут опубликованы в этот же день.

Для посетителей предусмотрено достаточное количество парковочных мест, а сам объект будет соответствовать современным требованиям комфорта и инфраструктуры.