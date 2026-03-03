В микрорайоне «Тунгуч» закрыли стадион школы № 73. Жители просят разъяснений

В микрорайоне «Тунгуч» в Бишкеке закрыли ворота средней школы № 73. Территория учебного заведения, включая стадион, теперь недоступна для жителей — вход закрыт на замок. Об этом горожане сообщили 24.kg.

По словам охранника, решение принято на основании постановления мэрии города. Однако официальных разъяснений для населения пока не опубликовано. О каком именно постановлении идет речь, жителям близлежащих районов непонятно.

Школьный стадион был единственным местом, где можно было заниматься спортом и гулять с детьми.

«Там гуляли мамы с детьми, люди занимались спортом. Сейчас охранник следит, чтобы никто даже через забор не перелез», — рассказывают горожане.

Фото читателей

По их словам, стадион много лет был открыт для всех. Здесь играли в футбол дети из ближайших домов и проводили время взрослые.

Жители просят городские власти объяснить причины закрытия доступа к стадиону и сообщить, будет ли территория вновь открыта для посещения.

