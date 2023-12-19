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Техноблог

Приложение, подсчитывающее калории в блюде по фото, разработали эксперты

Новое приложение Healthify на базе искусственного интеллекта (ИИ), разработанное учеными из Индии, может определять количество калорий в блюде по фото. Об этом сообщает Daily Mail.

Основатель и генеральный директор компании Тушар Вашишт, разработавший приложение, рассказал, что оно может распознать более миллиона продуктов питания с одного снимка. Алгоритмы ИИ также могут определять размер порции. Кроме того, программа способна различать разные типы сложных многосоставных блюд, таких как салаты. Отмечается, что приложение Healthify подсчитывает калорийность определенного блюда с точностью примерно 90 процентов.

Также Healthify обучается и во время использования конкретным пользователем. Оно отслеживает и запоминает пищевые привычки человека, чтобы в дальнейшем производить подсчеты более точно.

Подсчет калорий не единственная доступная в приложении функция. Желающие похудеть, снизить уровень стресса или улучшить сон могут получить рекомендации на базе ИИ, предполагающие употребление продуктов, отвечающих их потребностям. Сейчас приложением можно воспользоваться бесплатно. В январе 2024 года месячная подписка будет стоить около 15 евро.

Отмечается, что, согласно установленным Министерством здравоохранения Великобритании (NHS) нормам, для похудения женщинам рекомендуется сократить калорийность рациона до 1 тысячи 400 калорий, а мужчинам — до 1 тысячи 900. Также эксперты NHS советуют употреблять больше овощей и фруктов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/282518/
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