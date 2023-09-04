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Техноблог

В WhatsApp появилась возможность использовать несколько аккаунтов

В бета-версии WhatsApp для Android обновили интерфейс раздела «Настройки» и добавили возможность использовать сразу несколько учетных записей на одном устройстве. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Ключевое нововведение, появившееся в мессенджере, — функция переключения между учетными записями, позволяющая пользователям зарегистрировать и использовать дополнительный аккаунт на одном устройстве.

Ранее пользователи были вынуждены клонировать WhatsApp или загружать под дополнительные аккаунты сторонние приложения.

Отмечается, что пользователи могут добавить только одну дополнительную учетную запись. Не исключено, что в будущем число учетных записей будет увеличено.

Второе обновление привело раздел «Настройки» практически в единый стиль с iOS-версией WhatsApp. Теперь это меню на Android разделено на плитки и списки из подразделов, как на iPhone.

Функция создания нескольких учетных записей наряду с новым интерфейсом в настройках приложения доступна широкому кругу тестировщиков, установивших бета-версию WhatsApp для Android под номером 2.23.18.21.

Когда нововведения появятся у пользователей стабильных сборок мессенджера, пока не сообщается.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/274094/
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