В Сеть выложили патент на складной смартфон компании Microsoft. Об этом сообщает издание The Register.

Патент зарегистрирован в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). По конструкции устройство напоминает телефон Surface Duo, ранее выпущенный Microsoft, однако его дисплей состоит из одной панели, а не из двух.

В документе также говорится, что новый девайс способен складываться на 360 градусов. По словам инженеров компании, передняя панель имеет сложную конструкцию, благодаря которой гибкий дисплей не деформируется и не повреждается при складывании.

В издании отметили, что Microsoft не первая компания, которая запатентовала складываемый на 360 градусов дисплей. Похожие технологии ранее предлагали корейские корпорации Samsung и LG.

Первый складной смартфон от Microsoft — Surface Duo — вышел в 2019 году. В 2021-м компания выпустила второе поколение девайса. Аппарат был доступен в продаже, но затем его сняли с производства.