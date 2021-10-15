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Техноблог

Apple выпустит AirPods, при помощи которых можно будет измерить температуру тела

Apple выпустит наушники с функциями для контроля за здоровьем. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, компания разрабатывает AirPods со встроенной функцией измерения температуры тела. Известно также, что американская корпорация заинтересована в расширении медицинских функций своих гаджетов. Кроме термометра, в беспроводные наушники могут добавить корректор осанки.

Источники рассказали, что Apple также собирается позиционировать свои наушники в качестве слухового аппарата. По крайней мере, подобные функции уже можно активировать в AirPods на базовом уровне. Инсайдеры рассказали, что IT-гигант точно не собирается выпустить наушники с термометром и корректором осанки в ближайшее время, но работает над тем, чтобы внедрить эти функции в будущем.

Недавно Apple добавила в свою беспроводную гарнитуру AirPods Pro функцию усиления голоса. Она позволяет пользователям общаться в условиях внешнего шума.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/210500/
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