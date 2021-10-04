Космический зонд BepiColombo передал первое изображение поверхности Меркурия

Космический зонд BepiColombo передал свое первое изображение поверхности Меркурия, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

«Совместная европейско-японская миссия BepiColombo запечатлела этот вид Меркурия 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетел мимо планеты», — говорится в пресс-релизе.

Снимок сделали в 23:44 по времени UTC, зонд находился тогда в 2 тысячах 418 километрах от Меркурия. За десять минут до этого аппарат смог приблизиться к планете на расстояние около 199 километров.

На черно-белом снимке с разрешением 1024 на 1024 пикселя запечатлена часть северного полушария Меркурия, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, равнина Сихту.

Агентство ожидает, что более подробная информация и другие изображения будут получены в субботу.

Ранее BepiColombo совершил пролет около Венеры, чтобы получить необходимое ускорение для выхода на орбиту Меркурия.