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Техноблог

В Германии хомяка научили торговать криптовалютой. Как он это делает

В Германии появился хомяк-трейдер. Он бегает в колесе и совершает сделки с криптовалютой. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, мистер Гокс любит бегать в маленьком колесе. Разница лишь в том, что живет он в необычной клетке, и вращение позволяет хомяку-трейдеру выбирать криптовалюту для торговли. Затем он отдает предпочтение одному из двух туннелей в своем домике и таким образом определяет, что стоит делать в данный момент — покупать или продавать.

Необычный проект создали в июне, и до сих пор хозяин мистера Гокса не раскрыл свою настоящую личность.

Он подчеркивает, что не стоит следовать финансовым решениям хомяка, а весь процесс построен на теории вероятности и не преследует научных целей.

При этом нельзя не отметить, что клетка хомяка является одной из самых высокотехнологичных в мире.

Портфель грызуна вырос почти на 20 процентов с начала торговли. На сентябрь 2021 года показатели хомяка опережают биткоин, а также индексы Nasdaq 100, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и S&P 500.

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/208560/
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