На фоне споров о собаках: история спасенного жеребенка растрогала соцсети

На фоне жестких споров в соцсетях о судьбе бездомных животных, где нередко звучат радикальные и агрессивные мнения, в Кыргызстане набирает популярность совсем другая история — о заботе, сострадании и настоящей человечности.

В горах Токтогульского района житель айыла во время выпаса скота заметил новорожденного жеребенка рядом с погибшей кобылицей. Малыш не отходил от матери несколько дней — стоял рядом, ждал, что она поднимется.

Но однажды, обессилев, он сделал шаг к человеку. Шатаясь, тихо следовал за ним, будто прося о помощи.

Местный пастух не прошел мимо. Он забрал жеребенка домой, обустроил ему место, начал выхаживать, кормить и поить. Параллельно искал хозяина, понимая, что животное не бесхозное.

История быстро разлетелась по соцсетям. За судьбой жеребенка следили сотни людей, переживали, советовали, поддерживали. Когда нашелся владелец и забрал малыша, многие предлагали собрать деньги и выкупить его.

Но финал оказался именно таким, каким его хотели видеть подписчики: хозяин вернул жеребенка спасителю.

Сейчас пользователи каждый день наблюдают, как он крепнет, делает первые уверенные шаги и буквально оживает на глазах.