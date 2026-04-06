09:48
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Общество

На фоне споров о собаках: история спасенного жеребенка растрогала соцсети

На фоне жестких споров в соцсетях о судьбе бездомных животных, где нередко звучат радикальные и агрессивные мнения, в Кыргызстане набирает популярность совсем другая история — о заботе, сострадании и настоящей человечности.

В горах Токтогульского района житель айыла во время выпаса скота заметил новорожденного жеребенка рядом с погибшей кобылицей. Малыш не отходил от матери несколько дней — стоял рядом, ждал, что она поднимется.

Но однажды, обессилев, он сделал шаг к человеку. Шатаясь, тихо следовал за ним, будто прося о помощи.

Местный пастух не прошел мимо. Он забрал жеребенка домой, обустроил ему место, начал выхаживать, кормить и поить. Параллельно искал хозяина, понимая, что животное не бесхозное.

История быстро разлетелась по соцсетям. За судьбой жеребенка следили сотни людей, переживали, советовали, поддерживали. Когда нашелся владелец и забрал малыша, многие предлагали собрать деньги и выкупить его.

Но финал оказался именно таким, каким его хотели видеть подписчики: хозяин вернул жеребенка спасителю.

Сейчас пользователи каждый день наблюдают, как он крепнет, делает первые уверенные шаги и буквально оживает на глазах. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369028/
просмотров: 176
Версия для печати
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В&nbsp;Баткене жители зарабатывают на&nbsp;клубнике 1,5 тысячи сомов за&nbsp;килограмм В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за&nbsp;вклад в&nbsp;проведение акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
09:45
Атака на Иран. Отставка генералов США, рост цен и удары ракет по дата-центрам Атака на Иран. Отставка генералов США, рост цен и удары...
09:43
Кыргызстан присоединится к развитию этноспорта на международном уровне
09:40
Творческим союзам дадут статус и деньги: в ЖК обсуждают новый закон
09:37
На фоне споров о собаках: история спасенного жеребенка растрогала соцсети
09:34
Глава кабмина КР поздравил спортсменов с профессиональным праздником