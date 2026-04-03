Происшествия

Стреляли по диким животным в Чункурчаке. Проводится проверка подозреваемых

31 марта 2026 года в социальной сети Facebook было опубликовано видео, на котором неизвестные лица, находясь в автомобиле в горной местности, стреляют по диким животным, предположительно из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в целях выяснения обстоятельств происшествия данная информация была зарегистрирована в ОВД Аламединского района, после чего начаты проверочные мероприятия.

В ходе проверки установлено, что к данному факту причастны граждане: Т.Ж., 2001 года рождения; К.Т., 2003 года рождения; М.А., 2001 года рождения; К.Э., 2000 года рождения.

По данным следствия, 26 марта 2026 года примерно в 23.30 они прибыли в зону отдыха Чункурчак с целью приготовления шашлыка и отдыха. В этот момент к ним подошла дикая лисица и начала есть их продукты. После этого гражданин А. произвел выстрел из пневматического оружия в сторону лисицы, а гражданин Т. снял происходящее на видео и разместил его на своей странице в Facebook.

Также установлено, что пневматическое оружие принадлежит их знакомому, и они взяли его с собой для стрельбы по бутылкам во время отдыха.

По материалам назначена судебно-баллистическая экспертиза. Проверка продолжается. По ее результатам будет дана юридическая оценка действиям участников и принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
