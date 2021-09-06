Apple отложила внедрение функции проверки фото на смартфонах пользователей

Компания Apple решила пока не внедрять функцию проверки медиатеки пользователей на наличие изображений жестокого обращения с детьми. Об этом сообщается на сайте компании.

По ее данным, изучив отзывы клиентов, правозащитников, исследователей и пользователей, Apple решила пока не запускать эту функцию.

Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, решено в ближайшие месяцы выделить дополнительное время, чтобы собрать информацию и внести изменения, прежде чем выпускать эти критически важные для безопасности детей функции.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Apple официально подтвердила появившуюся новость о скором внедрении в устройства с операционными системами iOS и iPadOS специальной технологии, с помощью которой будет осуществляться проверка фотографий пользователей для поиска запрещенного контента.