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Техноблог

Прочнее, чем алмаз. В Китае создан самый твердый и прочный в мире материал

Ученые из Университета Яншань в Китае разработали самый твердый и прочный стеклообразный материал из всех известных. Он способен легко царапать кристаллы алмаза, сообщает National Science Review.

Материал получил название AM-III. Эксперименты показали, что его прочность достигает 113 гигапаскалей (ГПа), тогда как у природных алмазов она может составлять от 70 до 150 ГПа.

«Наши измерения показывают, что материал AM-III сопоставим по прочности с алмазом и превосходит другие известные материалы», – отметили авторы научной работы.

Известно, что причиной высокой прочности алмаза является организованная внутренняя структура атомов и молекул. Создавая новый материал, ученые применили другой подход. Они разработали несколько вариантов стекловидных материалов с различной молекулярной организацией.

Лучшие свойства показал материал AM-III. Чтобы достичь нужного порядка молекул, ученые измельчили и смешали фуллерены (молекулярные соединения из атомов углерода). Их подвергли давлению около 35 ГПа и нагреву до 1 тысячи 200 градусов Цельсия в течение 12 часов, затем охладили.

Эксперты отметили, что материал обладает большим потенциалом для практического применения. В частности, его можно использовать в солнечных панелях.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/203708/
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