Microsoft представила облачную Windows 365 для запуска на любом устройстве. Об этом сообщили в компании.

Windows 365 будет доступна в двух редакциях — Business и Enterprise. В минимальной конфигурации обе версии работают на облачных ПК с одноядерным ЦП, 2 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта памяти, а в максимальной смогут использовать 8-ядерный ЦП, 32 гигабайта ОЗУ и 512 гигабайт памяти.

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Windows 365 станет доступна предприятиям 2 августа с ежемесячной стоимостью подписки за каждого пользователя. Пока Microsoft не сообщает точных сведений о ценах, но отмечается, что Windows 365 будет предназначена для предприятий с одним человеком, вплоть до корпораций с тысячами сотрудников.

Доступ к системе можно будет получить через браузер или приложение Microsoft Remote Desktop на устройствах Mac и iPad, а также компьютеров на базе Linux или Android. Все данные сервиса будут храниться в облаке, а после завершения работы состояние компьютера будет сохраняться.

В Microsoft считают, что сервис будет полезен сотрудникам, работающим на удаленке: Windows 365 позволит подключиться к удаленному рабочему столу без необходимости настраивать VPN.

Windows 365 — это новый сервис, который позволит получать доступ к облачным ПК из любого места, транслируя ОС Windows 11 в браузер либо через приложение Microsoft Remote Desktop на различные устройства, включая Mac, iPad, iPhone, ПК на Linux и Android-смартфоны.Windows 365 обеспечивает мгновенную загрузку и позволяет продолжить работу с того места, где пользователей остановился, в независимости от платформы.