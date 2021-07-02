TikTok увеличил продолжительность роликов в три раза

Социальная сеть TikTok разрешила загружать на сервис ролики продолжительностью до трех минут. Об этом сообщается на странице соцсети.

«В течение ближайших недель мы предоставим для всех функцию по созданию более продолжительных роликов, что даст возможность нашему международному сообществу свободу действий по съемке, загрузке и редактированию видео длиной до трех минут прямо в TikTok», — отмечается в заявлении.

Ранее максимальная продолжительность ролика в TikTok составляла одну минуту.

Сейчас трехминутные видео может публиковать только ограниченная часть пользователей в тестовом режиме. В пресс-службе социальной сети добавили, что пользователи получат уведомление о том, что более длинные видео входят в набор инструментов.