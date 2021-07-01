Американские ученые создали маску для выявления зараженного COVID-19 человека

Американские ученые не перестают удивлять и разработали маску для лица, которая может диагностировать у владельца коронавирусную инфекцию всего за 90 минут. Об этом сообщает MIT News.

Результаты экспресс-анализа отображаются только на внутренней стороне маски для обеспечения конфиденциальности пользователя.

Фото MIT News. Маски с датчиками

Суть технологии в том, что в маски встроены крошечные одноразовые датчики, которые могут быть адаптированы для обнаружения других вирусов. Иными словами, эта технология в некотором роде универсальна.

Испытания показали, что датчики могут быть встроены не только в маски, но и в одежду — например, в лабораторные халаты. Это сильно облегчит мониторинг воздействия на медицинских работников различных патогенов.