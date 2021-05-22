Fisker сделает первый электрический автомобиль для Папы Римского

Американский производитель электромобилей Fisker Inc. создаст первый папамобиль (транспортное средство для официальных церемоний Папы Римского), который будет передвигаться исключительно на электрической тяге. Об этом сообщил основатель компании Хенрик Фискер, передает ТАСС.

«Было честью удостоиться частной аудиенции с Папой Римским Франциском. Он очень хорошо осознает ответственность насчет окружающей среды, которая лежит на нас и будущих поколениях. С нетерпением жду момента создания первого полностью электрического папамобиля», — написал Фискер в Twitter, приложив фотографию, где он показывает понтифику макет его будущего электромобиля с прозрачным защитным куполом.

It was an honor to have a private audience with Pope Francis @Pontifex . He is so conscience about our responsibility towards the environment & for our generations to come! Looking forward to make the 1st ALL electric Popemobile. #Fisker #love #EVs #PopeFrancis #vatican pic.twitter.com/0zdnXs6Bpo — Henrik Fisker (@henrikfisker) May 21, 2021

По данным телеканала NBC, встреча Франциска и Фискера, которую помог организовать один из друзей предпринимателя, прошла в Ватикане в четверг.

Отмечается, что электромобиль сделают на базе кроссовера компании, начало производство которого запланировано на ноябрь 2021 года. Защитный купол в машине понтифика будет при необходимости прятаться в крышу транспортного средства и выдвигаться при необходимости.

Традиционно роль папамобиля с 1930-х исполняют машины Mercedes-Benz. После попытки покушения на Папу Иоанна Павла II в 1981 году все автомобили для появления понтификов на публике оснащаются защитным куполом, при этом, отмечает телеканал, для личных поездок Франциск предпочитает использовать автомашины Ford, Jeep и Fiat.