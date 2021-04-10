Искусственный интеллект научился определять имя человека по фото

Американская некоммерческая организация Mitre Corp. разработала систему, которая способна угадывать имя человека по его лицу. Об этом сообщает Forbes.

Уточняется, что эта технология базируется на исследовании Еврейского университета в Иерусалиме. Ученые предположили, что имя человека может каким-то образом влиять на его внешность. Этот феномен назвали эффектом Дориана Грея. Участники исследования смогли угадать имена по лицу в 28,21 процента случаев. Этот показатель был больше, чем ожидали исследователи.

Компьютер же тогда натренировали на датасете из 100 тысяч фотографий лиц. Системе затем давали снимок и два разных имени — она смогла выбрать верное в 59 процентах случаев. Это выше, чем ожидаемые 50 процентов при случайном угадывании.

Ученые пришли к выводу, что имя может заставлять человека подстраивать свою внешность под стереотипы, связанные с ним.