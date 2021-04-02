Смартфон-гармошка. Как будут выглядеть телефоны следующего поколения

Южнокорейская компания Samsung работает над смартфоном, экран которого будет сгибаться в двух местах. Издание ixbt.com сообщило подробности о форм-факторе этого устройства.

Samsung уже выпустила смартфоны Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, которые складываются в одном месте экраном внутрь, при этом они имеют разные габариты. Грядущий Galaxy Z Fold 3 должен складываться в двух местах.

Основной экран будет иметь диагональ около 10 дюймов в разложенном состоянии.

В данный момент Samsung рассматривает два решения для такого смартфона. В первом варианте складывание происходит по тому же принципу, как закрываются ставни на окнах, при этом гибкий экран полностью спрятан, поэтому снаружи требуется дополнительный экран для уведомлений.

Второй вариант подразумевает складывание по типу гармошки, при этом часть основного экрана остается снаружи, что устраняет потребность в дополнительном дисплее, но делает устройство толще современных складных телефонов.

Ожидается, что Samsung может официально запустить модель Galaxy Z Fold 3 в середине этого года.