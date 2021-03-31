Xiaomi будет производить интеллектуальные электромобили

Xiaomi будет выпускать интеллектуальные электромобили. По сообщениям зарубежных СМИ, компания уже вложила в проект $1,5 миллиарда, а в течение следующих 10 лет планирует инвестировать еще $10 миллиардов. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что подразделение по производству умных электрокаров станет «последним крупным предпринимательским проектом» в его жизни.

Переход компании к производству автомобилей происходит на фоне аналогичных шагов других технологических гигантов в Китае и за рубежом. В январе компания Baidu заявила, что создает электромобиль в рамках партнерства с отечественным автопроизводителем Geely Automobile Holdings Ltd. Компания Huawei Technologies Co Ltd ведет переговоры с местным автопроизводителем Changan Automobile и другими компаниями о производстве электромобилей, в то время как Apple также планирует выход на рынок электромобилей.