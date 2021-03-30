23:30
USD 84.78
EUR 99.75
RUB 1.12
Техноблог

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 6

Компания Xiaomi представила новое поколение фитнес-браслета — Mi Band 6. Как пишет hi-tech, главным нововведением стал увеличенный экран — его диагональ теперь составляет 1,56 дюйма против 1,1 дюйма у Mi Band 5. На нем помещается больше информации и новые циферблаты — теперь их больше 130.

Еще браслет поддерживает более 30 видов тренировок и физической активности. Дополнительно в тренировках поможет GPS-модуль, который сможет точнее записывать расстояние пробежки или езды на велосипеде. Автономность при этом осталась на прежнем уровне — обещают до двух недель без подзарядки.

В остальном Mi Band 6 мало чем отличается от предшественника. У него осталась конструкция капсулы, которая вставляется в силиконовый ремешок. Для зарядки используется специальный магнитный коннектор.

Цена — 229 юаней, или около трех тысяч сомов. Для сравнения, предыдущий Mi Band 5 на старте стоил 189 юаней.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/188118/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Xiaomi представила бюджетные Redmi Note 10, которые получили AMOLED-экран
Мэрия отменила тендер на закуп фитнес-браслетов на полмиллиона сомов
В мэрии объяснили, для чего им нужны фитнес-браслеты на полмиллиона сомов
Создан браслет для отслеживания грустных сотрудников на удаленке
Полностью прозрачный телевизор создала компания Xiaomi
Недорогие умные детские часы представила Xiaomi
Рекорд Гиннесса от Xiaomi: самая масштабная распаковка
Карманный переводчик в виде смартфона выпустила Xiaomi
«Молодежный» пауэрбанк с беспроводной зарядкой выпустила Xiaomi
Шарф с подогревом и автозатягиванием на шее изобрели китайские инженеры
Популярные новости
Ранее неизвестный вид камней обнаружили в&nbsp;Тихом океане Ранее неизвестный вид камней обнаружили в Тихом океане
Ученые получили новое изображение черной дыры в&nbsp;созвездии Девы Ученые получили новое изображение черной дыры в созвездии Девы
Xiaomi заявила, что стоимость ее&nbsp;некоторых смартфонов может вырасти Xiaomi заявила, что стоимость ее некоторых смартфонов может вырасти
Boston Dynamics показала нового робота. Он&nbsp;приспособлен работать на&nbsp;складах Boston Dynamics показала нового робота. Он приспособлен работать на складах
Бизнес
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
30 марта, вторник
23:13
Boston Dynamics показала нового робота. Он приспособлен работать на складах Boston Dynamics показала нового робота. Он приспособлен...
22:44
Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 6
22:12
Лувр оцифровал всю свою коллекцию, ее можно посмотреть на бесплатном сайте
21:46
Иссык-кульский марафон: организаторам нужна помощь волонтеров
21:26
В Турции введен комендантский час. На туристов не распространяется