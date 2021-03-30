Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 6

Компания Xiaomi представила новое поколение фитнес-браслета — Mi Band 6. Как пишет hi-tech, главным нововведением стал увеличенный экран — его диагональ теперь составляет 1,56 дюйма против 1,1 дюйма у Mi Band 5. На нем помещается больше информации и новые циферблаты — теперь их больше 130.

Еще браслет поддерживает более 30 видов тренировок и физической активности. Дополнительно в тренировках поможет GPS-модуль, который сможет точнее записывать расстояние пробежки или езды на велосипеде. Автономность при этом осталась на прежнем уровне — обещают до двух недель без подзарядки.

В остальном Mi Band 6 мало чем отличается от предшественника. У него осталась конструкция капсулы, которая вставляется в силиконовый ремешок. Для зарядки используется специальный магнитный коннектор.

Цена — 229 юаней, или около трех тысяч сомов. Для сравнения, предыдущий Mi Band 5 на старте стоил 189 юаней.