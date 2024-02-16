Интерьер своего первого электромобиля SU7 показала компания Xiaomi

Китайская компания Xiaomi опубликовала несколько фотографий салона своего первого электромобиля SU7 и видео тест-драйва в зимних условиях. Об этом пишет издание 3Dnews.

Стоимость и сроки начала поставок электромобиля Xiaomi пока не известны, но информации о нем все больше. Ранее руководство фирмы говорило о намерении начать поставки в первой половине 2024 года, поэтому можно предположить, что скоро детали касательно характеристик и цены SU7 станут известны.

Вероятно, электромобиль появится в пекинском автосалоне в апреле. Что касается стоимости, то предполагается, что она будет находиться в пределах 300 тысяч юаней ($42 тысяч).

Фото carnewschina.com. Интерьер электромобиля SU7

Возвращаясь к интерьеру SU7, следует отметить, что главный сюрприз — наличие множества кнопок. Это удивляет, поскольку Xiaomi является технологической компанией и вполне могла сократить их количество до минимума. Основой концепции интерьера стал красивый дизайн. Все важные элементы рядом с водителем и пассажиром на переднем сиденье.

В компании уверены, что физические кнопки обеспечивают наиболее естественный способ взаимодействия человека с авто. Любопытно, что с помощью специальной док-станции можно добавить еще больше кнопок, разместив их под сенсорным экраном.

Xiaomi стремится к тому, чтобы электромобили фирмы обеспечивали высокую эффективность и запас хода даже зимой. Их проблемой является то, что запас хода существенно уменьшается при низких температурах. Для решения проблемы в SU7 разработчики задействовали специальный тепловой насос. На опубликованном видео можно наблюдать, как пару SU7 тестируют на заснеженном полигоне при температуре −33 градуса.