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Техноблог

Фотографии первого электромобиля Xiaomi попали в интернет

Фото ithome.com. Седан Xiaomi SU7

Китайские источники публикуют новые кадры с первым электромобилем Xiaomi. Речь о модели Xiaomi SU7, которую сравнивают с Porsche Taycan и Tesla Model S, сообщил портал hi-tech.

Хорошо просматриваются некоторые особенности новинки. В частности, оригинальные колесные диски, лидар и выдвижной спойлер. Большая надпись Xiaomi расположена сзади.

Габариты Xiaomi SU7 составляют 4997×1963×1455 миллиметров при колесной базе 3000 миллиметров. Ранее китайские источники сообщили, что электромобиль получил опцию «умной» разблокировки. Камера с системой распознавания лиц расположена на боковой стойке.

ithome.com
Фото ithome.com. Седан Xiaomi SU7

Xiaomi выпустит несколько версий электромобиля. Помимо основной модели, ожидается появление более мощных SU7 Pro и SU7 Max.

Массовое производство автомобилей Xiaomi стартует в декабре 2023 года, но поставки начнутся не раньше февраля 2024-го. Производством машин занимается не сама Xiaomi, а компания Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd, известная как BAIC.

ithome.com
Фото ithome.com. Седан Xiaomi SU7

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/282803/
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