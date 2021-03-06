Премиальный Xiaomi Mi 11 Ultra с двумя экранами готов к выходу на рынок

Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra получил сертификацию в Индонезии. Это значит, что его презентация пройдет в ближайшие недели, сообщил портал @hi-tech.

В Mi 11 Ultra компания сосредоточила всевозможные современные технологии и необычные решения. Для любителей селфи сзади рядом с основной камерой установили дополнительный дисплей, с помощью которого можно фотографировать себя. Еще на этом дисплее можно показывать время, уведомления и другую дополнительную информацию.

Другой особенностью нового флагмана Xiaomi станет камера. По неподтвержденным пока данным, в него установят новый сенсор ISOCELL GN2 от Samsung с разрешением 50 мегапикселей — у него самые большие физические размеры матрицы среди смартфонов. Вторая широкоугольная камера получит 48 мегапикселей, а «телевик» с таким же разрешением обеспечит 5-кратный оптический зум.

Фото TECH BUFF. Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra

Еще смартфон получит 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+. Его корпус защищен по стандарту IP68 — впервые для смартфонов Xiaomi. Как и любой современный Android-флагман, Mi 11 Ultra работает на Snapdragon 888. Его аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 67 Вт.

Информации о цене смартфона пока нет. Но он явно будет дороже предыдущего флагмана Mi 11, цена которого в Европе превышает 70 тысяч сомов.