00:21
USD 89.35
EUR 96.24
RUB 0.97
Техноблог

Более 30 моделей Xiaomi, POCO и Redmi лишаются поддержки в 2024 году

В этом году компания Xiaomi намерена прекратить поддержку свыше 30 моделей смартфонов марок Xiaomi, POCO и Redmi. Многие из этих устройств выпущены в 2020-2021 годах. Согласно политике компании, флагманы обновляются четыре года подряд, бюджетники — три года, пишет издание @hi_tech.

Эти смартфоны потеряют поддержку в 2024 году:

Redmi:

  • Redmi Note 11

  • Redmi Note 11 Pro

  • Redmi Note 11S

  • Redmi Note 11T

  • Redmi K40

  • Redmi K40 Pro

  • Redmi K40 Pro Plus

  • Redmi 11

  • Redmi A1

POCO:

  • Все смартфоны линейки POCO F3

  • POCO M4 Pro 5G

  • POCO M5s

  • POCO C50

  • POCO X4 GT

Xiaomi:

  • Все смартфоны линейки Xiaomi Mi 10

  • Xiaomi Civi 1

  • Xiaomi Mix 4

  • Xiaomi Mix Fold 1

  • Xiaomi 11 Lite

  • Xiaomi Pad 5 (планшет)

Согласно информации HyperOS Updates, модели Redmi Note 10, Redmi 10, POCO X3 GT, POCO C31 и POCO C40 получат последнее обновление безопасности во втором квартале 2024 года. Устройства не будут обновлены до HyperOS. Все остальные смартфоны из списка получат последний апдейт на базе HyperOS в четвертом квартале 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/290796/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Новый складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 показали до официальной презентации
Самый красивый китайский смартфон Civi 2 представила Xiaomi
Опасные смартфоны. Второй Redmi взорвался за неделю
Компания Xiaomi представила новую линейку флагманских смартфонов — Xiaomi 12
Представлен самый легкий и тонкий смартфон Xiaomi с поддержкой 5G
Xiaomi представила новый и недорогой смартфон
Город в миниатюре собрали из запчастей смартфона Mi Mix Fold
Эксперты назвали самый мощный на данный момент Android-смартфон в мире
Xiaomi представила новые смартфоны Poco
Xiaomi официально представила новый флагман 10S
Популярные новости
Компания Google решила закрыть один из&nbsp;популярных сервисов Компания Google решила закрыть один из популярных сервисов
Нейросеть ChatGPT стала доступна для пользователей без регистрации Нейросеть ChatGPT стала доступна для пользователей без регистрации
В&nbsp;Android 15&nbsp;появится функция сокрытия геопозиции смартфона от&nbsp;оператора В Android 15 появится функция сокрытия геопозиции смартфона от оператора
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
Почему бизнес выбирает&nbsp;О! Почему бизнес выбирает О!
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
5 апреля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 апреля, четверг
23:54
Более 30 моделей Xiaomi, POCO и Redmi лишаются поддержки в 2024 году
23:25
Стартовал чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд
23:02
Преподаватели Нарынского университета присвоили почти 6 миллионов сомов
22:47
Кыргызстанцы примут участие в театральном фестивале в Португалии
22:22
Никому нет дела. Бишкекчане просят поднять упавшие бордюры на улице Юнусалиева