Более 30 моделей Xiaomi, POCO и Redmi лишаются поддержки в 2024 году

В этом году компания Xiaomi намерена прекратить поддержку свыше 30 моделей смартфонов марок Xiaomi, POCO и Redmi. Многие из этих устройств выпущены в 2020-2021 годах. Согласно политике компании, флагманы обновляются четыре года подряд, бюджетники — три года, пишет издание @hi_tech.
Эти смартфоны потеряют поддержку в 2024 году:
Redmi:
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Redmi Note 11
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Redmi Note 11 Pro
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Redmi Note 11S
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Redmi Note 11T
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Redmi K40
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Redmi K40 Pro
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Redmi K40 Pro Plus
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Redmi 11
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Redmi A1
POCO:
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Все смартфоны линейки POCO F3
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POCO M4 Pro 5G
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POCO M5s
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POCO C50
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POCO X4 GT
Xiaomi:
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Все смартфоны линейки Xiaomi Mi 10
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Xiaomi Civi 1
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Xiaomi Mix 4
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Xiaomi Mix Fold 1
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Xiaomi 11 Lite
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Xiaomi Pad 5 (планшет)
Согласно информации HyperOS Updates, модели Redmi Note 10, Redmi 10, POCO X3 GT, POCO C31 и POCO C40 получат последнее обновление безопасности во втором квартале 2024 года. Устройства не будут обновлены до HyperOS. Все остальные смартфоны из списка получат последний апдейт на базе HyperOS в четвертом квартале 2024 года.