Более 30 моделей Xiaomi, POCO и Redmi лишаются поддержки в 2024 году

В этом году компания Xiaomi намерена прекратить поддержку свыше 30 моделей смартфонов марок Xiaomi, POCO и Redmi. Многие из этих устройств выпущены в 2020-2021 годах. Согласно политике компании, флагманы обновляются четыре года подряд, бюджетники — три года, пишет издание @hi_tech.

Эти смартфоны потеряют поддержку в 2024 году:

Redmi:

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11T

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro Plus

Redmi 11

Redmi A1

POCO:

Все смартфоны линейки POCO F3

POCO M4 Pro 5G

POCO M5s

POCO C50

POCO X4 GT

Xiaomi:

Все смартфоны линейки Xiaomi Mi 10

Xiaomi Civi 1

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mix Fold 1

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi Pad 5 (планшет)

Согласно информации HyperOS Updates, модели Redmi Note 10, Redmi 10, POCO X3 GT, POCO C31 и POCO C40 получат последнее обновление безопасности во втором квартале 2024 года. Устройства не будут обновлены до HyperOS. Все остальные смартфоны из списка получат последний апдейт на базе HyperOS в четвертом квартале 2024 года.