23:47, 10 августа 2023, Бишкек - 24.kg, Антон ЛЫМАРЬ
Новый складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 показали до официальной презентации
23:47, 10 августа 2023, Бишкек - 24.kg, Антон ЛЫМАРЬ
Фото Xiaomi. Новый Xiaomi Mix Fold 3
Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь показал Xiaomi Mix Fold 3 с разных сторон, назвав его тонким, элегантным и премиальным. Об этом сообщило издание iXBT.com.
Xiaomi Mix Fold 3 получит четыре камеры, созданные при участии специалистов Leica, включая основную, сверхширокоугольную и перископный модуль.
Прошлогодний Xiaomi Mix Fold 2 имел толщину корпуса 11,2 миллиметра, тогда как толщина нового Samsung Galaxy Z Fold5 составляет 13,4 миллиметра. Новинка будет тоньше. Пока что лидером остается Honor Magic V2 с толщиной корпуса 9,9 миллиметра в закрытом состоянии.
Согласно утечкам, Xiaomi Mix Fold 3 получит влагозащиту, внутреннюю камеру под дисплеем, проводную зарядку мощностью 67 Ватт и беспроводную зарядку мощностью 50 Ватт.
Цену и другие технические характеристики новинки объявят на официальной презентации 14 августа.