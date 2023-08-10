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Техноблог

Новый складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 показали до официальной презентации

Фото Xiaomi. Новый Xiaomi Mix Fold 3

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь показал Xiaomi Mix Fold 3 с разных сторон, назвав его тонким, элегантным и премиальным. Об этом сообщило издание iXBT.com.

Xiaomi Mix Fold 3 получит четыре камеры, созданные при участии специалистов Leica, включая основную, сверхширокоугольную и перископный модуль.

Прошлогодний Xiaomi Mix Fold 2 имел толщину корпуса 11,2 миллиметра, тогда как толщина нового Samsung Galaxy Z Fold5 составляет 13,4 миллиметра. Новинка будет тоньше. Пока что лидером остается Honor Magic V2 с толщиной корпуса 9,9 миллиметра в закрытом состоянии.

Согласно утечкам, Xiaomi Mix Fold 3 получит влагозащиту, внутреннюю камеру под дисплеем, проводную зарядку мощностью 67 Ватт и беспроводную зарядку мощностью 50 Ватт.

Цену и другие технические характеристики новинки объявят на официальной презентации 14 августа.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/272256/
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