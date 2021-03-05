Xiaomi представила бюджетные Redmi Note 10, которые получили AMOLED-экран

Подразделение компании Xiaomi Redmi показало новое поколение смартфонов линейки Note. Теперь она включает три модели — Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max, представленные на онлайн-презентации.

Все смартфоны серии оснащаются AMOLED-экранами, чего раньше бюджетникам не полагалось. Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max оснащены 6,67-дюймовым дисплеем, способным обновлять картинку на частоте 120 Гц. Старшая версия еще и умеет воспроизводить контент в HDR 10 при максимальной яркости 1 тысяча 200 нит. Базовая модель компактнее ( 6,43 дюйма ), а ее матрица работает на 60 Гц.

Первым рынком, где появятся новинки, станет Индия. Наиболее доступная версия Note 10 обойдется в 11 тысяч 990 рупий (13 тысяч 804 сома по текущему курсу), а за топовый вариант Note 10 Pro Max попросят 22 тысячи рупий (25 тысяч 520 сомов). Позже смартфоны появятся и на глобальном рынке.

Смартфоны работают на процессорах Qualcomm — старшие версии получили Snapdragon 732G, а Redmi Note 10 оснащен Snapdragon 678. Note 10 Pro и Note 10 Pro Max имеют три конфигурации памяти: 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ. Для Note 10 предусмотрены лишь версии 4/64 и 6/128 ГБ. Поддержки 5G нет.

Главное отличие Note 10 Pro от Note 10 Pro Max — основной сенсор камеры. Расширенная версия получила 108-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HM2 с датчиком размером 1/1.52 дюйма. Pro довольствуется камерой на 64 Мп Samsung GW3. Остальные датчики идентичны — сверхширокоугольник 8 Мп, макро с автофокусом 5 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Note 10 оснащен квадросенсорной камерой: основной 48-мегапиксельный датчик, «широкоугольник» 8 Мп и два 2-мегапиксельных датчика для макросъемки и данных глубины.

Все смартфоны используют Android 11 с оболочкой MIUI 12. Емкость аккумулятора у крупных и компактной версий устройства незначительно отличаются — 5020 против 5000 мАч. Сохранилась быстрая зарядка мощностью 33 Вт.