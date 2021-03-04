Поставки смартфонов увеличатся в 2021 году на 50 процентов

В первом квартале 2021 года объем поставок на мировом рынке смартфонов составит 340 миллион устройств — это заметно больше результатов прошлого года за аналогичный период. Об этом пишет портал @hi-tech.

Основная причина заключается в росте поставок айфонов, в частности моделей iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max.

Согласно отчету аналитиков DigiTimes, ожидается, что рыночная доля американского гиганта достигнет более 60 миллионов единиц техники с января по март 2021 года. А за полгода (с октября 2020 года по март 2021 года) поставки Apple достигнут 150 миллионов штук — на 38 процентов больше показателей прошлого года.

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Samsung займет второе место по объему поставок за шесть месяцев. Ожидается, что компания отгрузит 120–130 миллионов устройств.

Третья позиция достанется Xiaomi, объем поставок которой с октября по март оценивают в 90 миллионов устройств. Таким образом, компания улучшит результат в годовом сравнении более чем на 80 процентов.

Кроме того, аналитики прогнозируют рост поставок смартфонов с поддержкой 5G. В этом году на мировом рынке таких устройств будет около 600 миллионов, хотя еще в прошлом году их было 280 миллионов штук.