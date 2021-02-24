Опубликованы первые видео и фото марсохода Perseverance с Красной планеты

Космическое агентство NASA представило несколько роликов, которые записали камеры марсохода Perseverance по время посадки на планету. Также появились первые «сырые» фотографии, сообщил портал @hi-tech.

Аппарат Perseverance успешно сел на поверхность Марса ночью с 18 на 19 февраля.

Космическое агентство в деталях рассказало, как проходила посадка и как ее записывали на несколько камер одновременно.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

У марсохода есть и другие камеры, с помощью которых он ориентируется в пространстве и исследует окружение. Также с их помощью получают фотографии Марса. NASA успело собрать из нескольких кадров большую панораму:

Также агентство опубликовало большой архив с «сырыми» фотографиями с марсохода. Обычно мы видим снимки, которые «покрасили» через графические редакторы уже на Земле, тогда как Perseverance «видит» Марс черно-белым.

С помощью этих фотографий инженеры NASA оценивают состояние марсохода — по сути он делает селфи, чтобы на снимках можно было увидеть части корпуса. Обычные люди вряд ли найдут на них что-то интересное, там одни камни.

В ближайшие дни аппарат останется неподвижным, постепенно инженеры проверят работоспособность всех деталей и инструментов. И только через несколько недель он совершит первую поездку. Через один-два месяца Perseverance найдет ровную поверхность, чтобы выпустить маленький дрон или мини-вертолет Ingenuity. И только после отправится на сборы первых образцов марсианской породы.