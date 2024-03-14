Гигантский вулкан обнаружили ученые на Марсе

На экваторе Красной планеты, в вулканическом регионе Фарсида, снимки которого астрономы изучают уже полвека, со времен полета «Маринера-9», ученые обнаружили еще один гигантский вулкан. Об этом сообщает Phys.org.

Фото NASA/USGS Mars globe, Pascal Lee, Sourabh Shubham. Карта расположения вулкана Ночи (красный пунктирный круг) на поверхности Марса, между провинцией Фарсиды и долинами Маринера

Новый объект назвали вулканом Ночи. Одна из самых заметных и знаменитых особенностей поверхности Марса — это долины Маринера, гигантские каньоны к югу от экватора. На западе от долин лежит провинция Фарсида — территория крупнейших в Солнечной системе вулканов, в том числе знаменитой горы Олимп. Долины и провинцию «соединяет» крупнейшая на планете сеть «трещин», так называемый Лабиринт Ночи. Оказалось, что часть этих трещин — остатки гигантского щитового вулкана.

«Мы изучали геологию области, где в прошлом году обнаружили остатки ледника, и вдруг поняли, что «находимся» внутри огромного и сильно разрушенного эрозией вулкана», — рассказал главный автор нового исследования, планетолог из Института SETI и Института Марса. Результаты работы группа представила на Конференции лунных и планетарных исследований Паскаль Ли.

По большей части Лабиринт Ночи представляет собой обычную сеть каньонов, но на востоке, в «переходной области» к долинам Маринера, эти разломы принимают форму месяцев. Порода поднимается симметричными полукруглыми «террасами», явно напоминающими кальдеры — котловины вулканического происхождения. Эти разломы и возвышения ученые рассматривали по данным с инструментов автоматических межпланетных станций MRO и MGS.