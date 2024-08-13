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Запасы жидкой воды обнаружены глубоко в недрах Марса

Ученые обнаружили запасы жидкой воды глубоко в скалистой внешней коре планеты Марс. Об этом сообщила ВВС.

Как отмечается, такие выводы сделаны на основе нового анализа данных, полученных с космического аппарата Mars Insight Lander, который приземлился на планету в 2018 году. На его борту находился сейсмометр, который за четыре года зафиксировал колебания — марсианские землетрясения.

Их анализ и то, как именно движется планета, выявил «сейсмические сигналы» жидкой воды.

Хотя на полюсах Марса есть замерзшая вода, а в атмосфере свидетельства наличия пара, это первый случай обнаружения жидкой воды на планете.

Научная миссия Insight завершилась в декабре 2022 года, после того как посадочный модуль в течение четырех лет молчал, прислушиваясь к «пульсу Марса». За это время зонд зафиксировал более 1 тысячи 319 землетрясений. Измеряя скорость распространения сейсмических волн, ученые выяснили, через какие материалы они с наибольшей вероятностью проходят.

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«Это фактически те же методы, которые мы используем для разведки воды на Земле или поиска нефти и газа», — пояснил профессор Майкл Манга из Калифорнийского университета в Беркли, участвовавший в исследовании.

Анализ выявил наличие резервуаров воды на глубине около 10–20 километров в марсианской коре. Исследования поверхности Марса с ее каналами и рябью показывают, что в древние времена на планете были реки и озера. Но вот уже три миллиарда лет она представляет собой пустыню.

Зонд Insight смог записать данные только непосредственно из коры под ногами, но исследователи предполагают, что подобные резервуары есть по всей планете. Если это так, то, по их оценкам, на Марсе достаточно жидкой воды, чтобы сформировать на поверхности слой глубиной более полумили.

Однако, отмечают исследователи, местонахождение марсианских подземных вод не является хорошей новостью для миллиардеров, планирующих колонизацию Марса, которые, возможно, захотят ими воспользоваться.

Вода находится на глубине 10 — 20 километров в коре. Пробурить скважину глубиной 10 километров на Марсе — даже для Илона Маска — будет непросто.

Профессор Майкл Манга
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/301916/
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