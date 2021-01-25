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Техноблог

Тренд сезона. Три китайские компании выпустят сгибающиеся смартфоны в этом году

Китайские компании Xiaomi, Oppo и Vivo готовятся к запуску первых смартфонов со сгибающимися экранами.

Издание ixbt.com со ссылкой на инсайдера утверждает, что, согласно ранее установленному графику, эти фирмы должны выпустить свои смартфоны со сгибающимися экранами уже в 2021 году.

Кроме того, сообщается, что Samsung нарастила зарубежные поставки своих сгибающихся экранов, которые должны использоваться в смартфонах разных компаний.

из интернета
Фото из интернета

Ранее в китайском метро был замечен прототип сгибающегося смартфона Xiaomi, экран которого имеет бросающуюся в глаза складку. Также известно, что устройство работает под управлением MIUI 12.

Отметим, Digital Chat Station, на которого ссылается издание, точно и первым сообщил характеристики и даты выхода Redmi K30 и Xiaomi Mi 10, а также регулярно публикует информацию, полученную от собственных информаторов в отделах исследований и разработок различных компаний, так что этому источнику можно доверять.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/181121/
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