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Техноблог

Добавлена функция сверхскоростной передачи данных в смартфоны Huawei

Компания Huawei добавила функцию сверхскоростной передачи данных в смартфоны Huawei P30 и P30 Pro. Прошлогодние флагманы проходят бета-тестирование в Китае. Об этом сообщает портал HuaweiUpdate.

Накануне стало известно, что компания Huawei выпустила очередной апдейт для Huawei P30 и P30 Pro в виде бета-версии EMUI 11 v. 11.0.0.128 для пользователей китайского смартфон-рынка.

Вместе с обновлением смартфоны Huawei P30 и P30 Pro получили поддержку скоростной передачи больших файлов, вес которых не превышает 400 гигабайт с потрясающе быстрой скоростью — до 305 мегабит в секунду. Также в интерфейс прошлогодних флагманов добавили динамические анимированные эффекты, как у Huawei Mate 40.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/178229/
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