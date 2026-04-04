Какого цвета будут смартфоны линейки iPhone 18 Pro от Apple, узнали инсайдеры

Смартфоны линейки iPhone 18 Pro от Apple не получат версию в классическом черном цвете. По данным портала MacRumors со ссылкой на инсайдера Instant Digital, компания отказывается от черной расцветки для своих премиальных моделей следующего поколения.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Напомним, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max стали первыми в истории бренда флагманами, лишившимися черного или темно-серого вариантов. Сейчас они выпускаются только в серебристом (Silver), космическом оранжевом (Cosmic Orange) и темно-синем (Deep Blue) оттенках.

Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что в настоящее время Apple тестирует для iPhone 18 Pro темно-красный цвет корпуса наряду с несколькими традиционными вариантами.

Ранее инсайдеры говорили о фиолетовом и коричневом исполнениях, однако Марк Гурман полагает, что все они являются лишь разновидностями тестируемой красной концепции.

При этом компания наоборот планирует использовать классическую палитру для своего будущего складного iPhone. Ожидается, что производитель откажется от ярких расцветок в пользу консервативных вариантов: «серого космоса» или черного, а также серебристого или белого.

Официальная презентация линейки iPhone 18 Pro должна состояться в сентябре, а складной смартфон может появиться на рынке несколько позднее в этом же году.
