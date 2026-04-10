Аватары с голосом пользователя. Google запускает новую функцию на базе ИИ

Корпорация Google объявила о запуске новой функции на базе искусственного интеллекта, позволяющей пользователям создавать персонализированные цифровые аватары для применения в YouTube Shorts. Инструмент даст возможность интегрировать цифрового двойника как в уже существующие ролики, так и в новый контент, фактически заменяя персонажей виртуальной копией автора.

Аватары формируются после записи внешности и голоса пользователя, что позволяет добиться высокой степени визуальной и аудиореалистичности. При этом компания вводит ряд ограничений на использование технологии: цифровые двойники могут применяться исключительно в оригинальном контенте создателя, а доступ к функции предоставляется только пользователям старше 18 лет.

Также предусмотрены механизмы контроля жизненного цикла контента. Аватары, не используемые в течение трех лет, будут автоматически удаляться. Все видеоматериалы с их участием будут маркироваться как сгенерированные с применением ИИ и сопровождаться меткой SynthID, указывающей на их искусственное происхождение.

Внедрение функции осуществляется поэтапно и на текущий момент доступно ограниченному числу пользователей. 
