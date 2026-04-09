Apple и Lenovo возглавили антирейтинг ремонтопригодности ноутбуков

Компании Apple и Lenovo заняли последние позиции в рейтинге ремонтопригодности ноутбуков и смартфонов, подготовленном Public Interest Research Group, сообщает портал ArsTechnica.

В исследование вошли десять актуальных моделей ноутбуков и смартфонов, представленных на сайтах производителей во Франции. Методология базируется на французском индексе ремонтопригодности, а также учитывает ряд факторов, выходящих за рамки непосредственной сложности ремонта. Ключевым параметром авторы называют простоту разборки.

Эта система оценки также включает доступность технической документации, наличие и стоимость запчастей, а также продуктовые критерии. Итоговый балл формируется как среднее значение индекса ремонтопригодности и оценки разборки, с корректировками за участие компаний в отраслевых объединениях, выступающих против законодательства о праве на ремонт, таких как TechNet и Consumer Technology Association.

По итогам исследования Apple продемонстрировала худшие результаты в категории ноутбуков, что в первую очередь связано с низкими показателями разборки устройств.

Следом в рейтинге расположилась Lenovo с итоговой оценкой на уровне «C–»: помимо слабых показателей разборки, компания потеряла баллы из-за несоблюдения требований французского законодательства по публикации информации о ремонтопригодности.

Оценка смартфонов в 2026 году дополнительно опиралась на европейскую систему European Commission — EPREL, запущенную в 2025 году для анализа ремонтопригодности мобильных устройств. В рамках этой методики учитываются шесть параметров, включая разборку, крепеж, инструменты, доступность комплектующих, обновления ПО и ремонтную документацию.

Согласно отчету, Apple и Samsung получили сравнительно низкие оценки в сегменте смартфонов, в том числе из-за ограниченного срока программной поддержки, который в анализируемых моделях составляет до пяти лет.
