00:42
USD 83.24
EUR 101.08
RUB 1.14
Техноблог

Xiaomi научила браслет Mi Band 5 круглосуточно отслеживать сон

Популярный браслет Mi Band 5 начал получать обновление прошивки, которое приносит новые полезные функции. Об этом сообщает сайт Gizmochina.

Gizmochina
Фото Gizmochina

Mi Band 5 является актуальным поколением крайне популярных фитнес-трекеров Xiaomi. Устройство очень похоже на модель предыдущего поколения, однако может похвастаться большим дисплеем и магнитной зарядкой.

Свежее ПО имеет номер сборки v1.0.2.46. Прошивка приносит массу улучшений. В первую очередь стоит отметить круглосуточный мониторинг сна.

Теперь устройство самостоятельно определяет, когда пользователь спит, и оценивает качество отдыха.

Пользователи, которые уже обновили свои устройства, сообщают, что теперь трекер принимает за сон любой отдых в лежачем положении. Кроме того, прошивка обеспечивает поддержку четырех новых языков, а именно индонезийского, греческого, вьетнамского и иврита. Последнее нововведение касается лишь NFC-версии. Прошивка уже распространяется среди пользователей устройства. Для ее установки необходимо обновить приложение-компаньон Mi Fit на смартфоне до версии v4.8.0. Если после восстановления приложения обновление ПО не начнется автоматически, стоит воспользоваться пунктом «Проверить наличие обновлений» в Mi Fit.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/176752/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги III квартала 2020 года: названы самые популярные производители смартфонов
Китайский квантовый компьютер в 10 миллиардов раз быстрее, чем прототип Google
Несогласные с правилами WhatsApp не смогут использовать аккаунт в мессенджере
Компания Google назвала пять новшеств Android, которые станут доступны зимой
Названы важные для безопасного использования WhatsApp настройки
Samsung представила первые бюджетные смартфоны 2021 года
Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro все-таки получат Android 11
Samsung, Huawei и Xiaomi возглавили рынок смартфонов в третьем квартале 2020-го
Компания Google тестирует приложение для зарабатывания денег пользователями
Разработана первая социальная сеть для сексуальных игр
Бизнес
Кто выиграл квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; Кто выиграл квартиру на Иссык-Куле? Объявлен победитель лотереи «Поймай удачу»
Стань обладателем красивого номера в&nbsp;новом коде 995 и&nbsp;получи iPhone&nbsp;12 Стань обладателем красивого номера в новом коде 995 и получи iPhone 12
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
16 декабря, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 декабря, вторник
23:55
Xiaomi научила браслет Mi Band 5 круглосуточно отслеживать сон
23:26
В Ак-Суйском районе появился передвижной приемный пункт милиции
23:05
Жители новостройки «Ак-Жар» разошлись. Дорогу открыли
22:40
Фонтан лавы. На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
22:21
При пожаре в Кара-Балте пострадавших нет