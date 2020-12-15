Xiaomi научила браслет Mi Band 5 круглосуточно отслеживать сон

Популярный браслет Mi Band 5 начал получать обновление прошивки, которое приносит новые полезные функции. Об этом сообщает сайт Gizmochina.

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Mi Band 5 является актуальным поколением крайне популярных фитнес-трекеров Xiaomi. Устройство очень похоже на модель предыдущего поколения, однако может похвастаться большим дисплеем и магнитной зарядкой.

Свежее ПО имеет номер сборки v1.0.2.46. Прошивка приносит массу улучшений. В первую очередь стоит отметить круглосуточный мониторинг сна.

Теперь устройство самостоятельно определяет, когда пользователь спит, и оценивает качество отдыха.

Пользователи, которые уже обновили свои устройства, сообщают, что теперь трекер принимает за сон любой отдых в лежачем положении. Кроме того, прошивка обеспечивает поддержку четырех новых языков, а именно индонезийского, греческого, вьетнамского и иврита. Последнее нововведение касается лишь NFC-версии. Прошивка уже распространяется среди пользователей устройства. Для ее установки необходимо обновить приложение-компаньон Mi Fit на смартфоне до версии v4.8.0. Если после восстановления приложения обновление ПО не начнется автоматически, стоит воспользоваться пунктом «Проверить наличие обновлений» в Mi Fit.