Ролик о затухающей суперновой сняло NASA

Космический телескоп Hubble запечатлел последние мгновения звезды, которая находится в 70 миллионах световых лет от Земли. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Hubble начал наблюдать звезду SN 2018gv с февраля 2018 года, именно тогда ее обнаружил астрономом-любитель Коити Итагаки. Ученые наблюдали за сверхновой в рамках программы точного измерения скорости расширения Вселенной. Сверхновая служит ориентиром для измерения расстояний до галактик — фундаментальной величины, необходимой для измерения расширения пространства.

Собрав все снимки, которые сделал Hubble за год, ученые NASA создали ролик о гигантском звездном взрыве.

Ни один земной фейерверк не может конкурировать с этой сверхновой, захваченной в ее угасающей славе. Нобелевский лауреат Адам Рисс из Университета Джона Хопкинса

Как говорится в пресс-релизе NASA, сверхновая возникла из сгоревшего белого карлика. Когда такой тип звезды достигает критической массы, его ядро становится достаточно горячим, чтобы запустить ядерный синтез, превратив его в гигантскую атомную бомбу. Этот термоядерный процесс и разрывает карлика на части.