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Техноблог

Смартфоны смогут определять опьянение его владельца

Смартфоны смогут определять опьянение хозяина по походке. Данные с его датчиков смогли в 90 процентах случаев определить, что человеку нельзя садиться за руль. Описание работы мобильников опубликовал Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Исследование американских ученых показало, что для того, чтобы определить, насколько человек пьян, можно использовать данные с его смартфона. Таким образом можно будет предупредить человека не садиться за руль в нетрезвом виде, а также предотвратить драки и сексуальное насилие, которые часто происходят из-за опьянения, надеются ученые.

В исследовании участвовали 22 добровольца-мужчины от 21 до 43 лет. В ходе эксперимента они должны были в течение часа выпить определенное количество водки с водой, чтобы концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе достигла определенного уровня. В течение следующих семи часов добровольцев попросили каждый час делать 10 шагов по прямой линии в одну сторону и столько же в обратную. При этом на пояснице у каждого из них ученые закрепили смартфон. Датчики этих устройств измеряли, насколько сильно участники эксперимента отклонялись от вертикального положения как вправо и влево, так вперед-назад и вверх-вниз.

Анализ данных со смартфонов показал, что вывод о том, перешло ли опьянение разрешенную законом грань, в 90 процентах случаев можно сделать только по походке. При этом ученые отмечают, что у исследования были ограничения: разумеется, обычно люди не носят смартфоны на пояснице. Поэтому они планируют продолжить работу и выяснить, можно ли заметить опьянение человека по смартфону, который находится в руке или в кармане.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/162825/
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