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Техноблог

Старые флагманы Mi 10 от Xiaomi начали обновляться до HyperOS

Компания Xiaomi начала обновление HyperOS для своих флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10, выпущенных в 2020 году. Это включает в себя модели Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra. Об этом сообщает weibo.com.

Обновление весит 4 ГБ и базируется на Android 13, а не на более новой версии Android 14. Это означает, что эти модели не получат все функции, доступные в полной версии HyperOS.

Вместо этого обновление в первую очередь предназначено для исправления ошибок безопасности.

Пока что обновление доступно только для китайских версий смартфонов Xiaomi Mi 10, но в скором времени оно станет доступно и для глобальных версий устройств.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/292316/
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