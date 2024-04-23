Старые флагманы Mi 10 от Xiaomi начали обновляться до HyperOS

Компания Xiaomi начала обновление HyperOS для своих флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10, выпущенных в 2020 году. Это включает в себя модели Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra. Об этом сообщает weibo.com.

Обновление весит 4 ГБ и базируется на Android 13, а не на более новой версии Android 14. Это означает, что эти модели не получат все функции, доступные в полной версии HyperOS.

Вместо этого обновление в первую очередь предназначено для исправления ошибок безопасности.

Пока что обновление доступно только для китайских версий смартфонов Xiaomi Mi 10, но в скором времени оно станет доступно и для глобальных версий устройств.