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Техноблог

Пользователи X (Twitter) получили доступ к новой нейросетевой функции

Принадлежащая миллиардеру Илону Маску соцсеть X (Twitter) открыла доступ к своему чат-боту Grok для пользователей с платной подпиской Premium+. Информация об этом опубликована на официальном сайте компании.

Grok – это чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI (также принадлежит Илону Маску) и основанный на большой языковой модели. Grok был создан по инициативе Илона Маска как ответ на появление ChatGPT от OpenAI. Grok рекламируется как «обладающий чувством юмора» чат-бот c динамичным дата-сетом в виде контента соцсети X.

Изначально Grok был доступен только подписчикам тарифа Premium+, который стоит $16 в месяц. В свою очередь, базовый тариф Premium стоит в два раза дешевле.

Журналисты TechCrunch, считают, что, открывая доступ к Grok для подписчиков Premium, Илон Маск хочет, чтобы его сервис стал доступен большему количеству людей, как в случае с ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/290988/
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