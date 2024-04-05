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Техноблог

Компания Samsung представила детский планшет Galaxy Tab A9 Kids Edition

Компания Samsung представила планшет Galaxy Tab A9 Kids Edition, разработанный специально для детей. Об этом сообщает портал GSMArena.

Новинка представляет собой модификацию оригинального Galaxy Tab A9 с защитным резиновым чехлом, который не только украшает устройство, но и обеспечивает его сохранность при случайных падениях. Дополнительно чехол оснащен специальной подставкой для комфортного просмотра контента.

GSMArena
Фото GSMArena

Galaxy Tab A9 Kids Edition оснащен 8,7-дюймовым экраном с разрешением 1340×800 пикселей, а за его производительность отвечает чип MediaTek Helio G99 и 4 ГБ оперативной памяти. В планшете имеются основная камера с разрешением 8 Мп, фронтальная на 2 Мп и аккумулятор емкостью 5100 мАч, который заряжается от комплектного блока мощностью 15 Вт.

Ключевой особенностью стали образовательные приложения и другие сервисы, направленные на развитие детей, а также встроенное ПО Samsung Kids, которое позволяет родителям создавать профили для своих детей и настраивать доступ к функциям и приложениям, в том числе ограничивать время использования интернета и отслеживать активность детей в сети.

Samsung Galaxy Tab A9 Kids Edition уже поступил в продажу в Малайзии и Индонезии по цене в 800 малайзийских ринггитов. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/290814/
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