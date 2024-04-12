Компания Fairphone представила первые наушники на батарейках

Компания Fairphone выпустила наушники со съемным аккумулятором. Об этом сообщает издание Android Police со ссылкой на материалы фирмы.
На одной зарядке наушники работают около 6 часов, затем их нужно поместить в кейс. Гарнитура также получила 11-миллиметровые титановые излучатели, шесть микрофонов, систему активного шумоподавления, функцию одновременного подключения к нескольким источникам, поддержку Bluetooth 5.3.
По словам инженеров, Fairbuds являются более экологичными, чем другие наушники. Когда аккумуляторы выйдут из строя, пользователю нужно будет купить новые, а не менять гарнитуру целиком. Стоимость Fairbuds составила 149 евро, или около 15 тысяч рублей. Fairphone также известна выпуском одноименного смартфона с модульной системой для упрощенного ремонта.