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Техноблог

Компания Huawei представила новые флагманы

Китайский IT-гигант Huawei анонсировал новую флагманскую линейку смартфонов. Об этом сообщает издание GSM Arena.

В серию Pura 70 вошли четыре устройства. Стартовый аппарат имеет стеклянный корпус с алюминиевыми рамками, 6,8-дюймовый дисплей LTPO OLED с частотой 120 герц, чип Kirin 9010, от 12/256 гигабайт памяти. На задней панели гаджета находится камера с объективами разрешением 50, 13 и 12 мегапикселей. Гаджет вышел с батареей емкостью 4 тысячи 900 миллиампер-часов и операционной системой HarmonyOS 4.2.

Pura 70 Pro отличается от базового смартфона наличием камеры с объективами разрешением 50, 48 и 12,5 мегапикселя и батареей емкостью 5 тысяч 50 миллиампер-часов. В свою очередь, Pura 70 Pro+, в отличие от предыдущей модели, имеет 16 гигабайт оперативной памяти. Оба гаджета вышли с поддержкой спутниковой связи, которой нет в стартовом Pura 70.

Huawei Pura 70 Ultra оказался топовым и самым дорогим устройством линейки. Он отличается от других гаджетов линейки наличием задней панели с отделкой из натуральной кожи и камерой с объективами разрешением 50, 50 и 40 мегапикселей с выдвижным механизмом для увеличения. Также флагман получил аккумулятор емкостью 5 тысяч 200 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки 100 ватт.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/292164/
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