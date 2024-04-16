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Техноблог

Илон Маск намерен взимать плату с новых пользователей X за создание постов

Илон Маск подтвердил информацию о том, что принадлежащая ему соцсеть X планирует взимать плату со всех новых пользователей за доступ к созданию постов, закладок, а также к лайкам и ответам на другие посты.

«К сожалению, небольшая плата для новых пользователей в целях получения доступа к записям является единственным способом сдержать неумолимый натиск ботов. Нынешний ИИ и фермы троллей могут с легкостью пройти тест на бота», — написал он в ответ на пост в X, в котором говорится о плате для новых подписчиков.

Затем в одном из постов Илон Маск уточнил, что функция будет распространяться только на новых пользователей и «через три месяца они смогут писать бесплатно».

В оригинальной записи аккаунта X Daily News, на которую ответил владелец соцсети, указывается, что с новых пользователей требуется ежегодная плата за доступ к лайкам, ответам другим пользователям, закладкам и созданию постов. Это, как отмечается в тексте, вводится для снижения уровня спама.

Илон Маск не уточнил, какой будет сумма для новых пользователей. Однако с прошлого октября такой сбор уже был введен для пользователей Новой Зеландии и Филиппин. Он составил 1,43 новозеландских доллара и 42,51 филиппинских песо в год соответственно, что на тот момент соответствовало 1 американскому доллару.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/291618/
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