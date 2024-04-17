В Telegram вышла новая версия, в которой появился редактор стикеров. Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь пользователи могут создавать свои собственные стикеры или стикерпаки прямо внутри приложения.

Фото из блога Telegram

Для этого нужно нажать на кнопку с изображением стикера в строке ввода сообщения. Затем в открывшейся панели следует нажать на кнопку «+», после чего откроется редактор. В нем можно выбрать любую фотографию и превратить ее в стикер. Там можно обрезать изображение, вырезать объект, удалить фон, добавить надпись, рисунок, эмодзи, GIF или анимированные стикеры из Telegram. К вырезанному объекту также можно добавить белый контур для лучшей видимости.

После создания стикера можно сразу отправить его в чат или создать целый набор стикеров. Поделиться своим стикерпаком можно, отправив любой стикер из него собеседнику.

В мессенджере Telegram появятся 16 новых функций, часть из которых уже внедрены, рассказал сооснователь приложения Павел Дуров.

Telegram пользуются 900 миллионов юзеров ежемесячно. Половина из них открывает мессенджер каждый день. Мессенджер сейчас занимает шестое место в числе самых используемых в мире приложений и шестое место в числе самых загружаемых.