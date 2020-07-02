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Техноблог

Ученые нашли новые организмы в глубинах Тихого океана

Фото Женевского университета

Ученые обнаружили четыре новых биологических вида и два рода, обитающих на глубоководной поверхности Тихого океана в зоне разломов Кларион-Клиппертон (CCZ). Об этом сообщил портал @hi-tech со ссылкой на Science Alert.

Область Кларион-Клиппертон представляет собой обширную местность площадью 4,5 миллиона квадратных километров в центральной части Тихого океана. Она считается важной для горнодобывающей промышленности за счет обилия ценных металлов и редкоземельных минералов, скрытых в толще морского дна.

Но ценность этой природной зоны не только в минералах. Исследователи нашли там несколько глубоководных созданий, ранее неизвестных науке. Организмы живут на глубине более 5 километров.

Они относятся к ксенофиофорам, надсемейству крупных одноклеточных, которые принадлежат кладе фораминифер. Ксенофиофоры — одни из самых распространенных организмов в разломах Кларион-Клиппертон. Их описали еще в конце XIX века, но многие подробности оставались неизвестными из-за слишком большой глубины, на которой они обитают.

«Четыре новых вида и два рода увеличили число описанных ксенофиофор в CCZ до 17 (22 процента от общего количества этой группы), еще множество организмов уже известны, но пока не описаны», — отметил морской эколог Эндрю Гудэй из британского Национального Океанографического центра.

EJP
Фото EJP

Один из новых родов получил название Abyssalia в честь глубокого ареала обитания (с англ. abyss — бездна). В 2018 году нашли двух представителей рода Abyssalia: A. foliformis и A. sphaerica. Они обладают оболочкой из склеенных мелких частиц. A. sphaerica имеет сферическую форму, A. foliformis напоминает гладкий лист.

Второй род получил название Moanammina (Moana — океан в переводе с гавайского и других полинезийских языков). К нему относится Moanammina semicircularis, который имеет стебельчатую веерообразную оболочку. Еще один вид Psammina tenuis из рода Psammina окружен тонкой пластинчатой оболочкой.

Исследователи также обнаружили, предположительно, нового ксенофиофора в форме сферического «грязевого шара», но он распался до того, как его идентифицировали.

«Мы видим их повсюду на морском дне в самых разных формах и размерах. Они явно являются очень важными членами биологических сообществ, обитающих в CCZ», — говорит океанограф Крейг Смит из Гавайского университета. Ученые намерены продолжать изучение этих видов, чтобы выяснить, как добыча подводных ископаемых может повлиять на их жизнь.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/158026/
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