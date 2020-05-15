Первую в мире виртуальную почтовую марку создала Lamborghini

Итальянский автопроизводитель совместно с компанией Bitstamps объявил о запуске коллекционной линейки цифровых «почтовых марок», которые будут доступны внутри приложения Bitstamps. Об этом сообщила «Популярная механика».

Технически они являются филателистическими виньетками — похожие по своей форме на почтовые марки объекты, которые не являются знаками почтовой оплаты.

Тираж «цифровой марки», первая из которых посвящена новому суперкару Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder, составит 20 тысяч экземпляров.

Каждая виньетка получит собственный номер, а ее подлинность и историю владения будут подтверждать с помощью технологии блокчейн.

Как заявили авторы проекта, покупать, хранить и перепродавать «цифровые марки» можно на специальном маркетплейсе, который запустят в ближайшее время.

В коллекции The Automobili Lamborghini Collection обещано более 20 виньеток, каждую из которых посвятят конкретному автомобилю итальянской марки.